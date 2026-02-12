Ultime News

12 Feb 2026 "Gioielli Sotto Casa", prossimo appuntamento a Serle, nel cuore della Val Sabbia
12 Feb 2026 Olimpiadi di Milano-Cortina: lo slittino regala due ori all'Italia
12 Feb 2026 Pauroso frontale tra auto e camion sulla Paullese, una vittima
12 Feb 2026 Infortunio al ginocchio per Davide Casarin: almeno quindici giorni di stop e terapie
12 Feb 2026 La Fondazione Stauffer si aggiudica l'ex teatro Politeama di Cremona
Ue, Meloni “La convergenza con Merz non è contro qualcuno”

ALDEN BIESEN (BELGIO) (ITALPRESS) – “In questo momento c’è sicuramente una convergenza con il cancelliere Merz su molti temi, stiamo rafforzando la nostra collaborazione bilaterale, ma non è qualcosa che si fa contro qualcuno, la Francia partecipa al tavolo sulla competitività, in questa fase c’è sicuramente un rilancio nelle relazioni di Italia e Germania”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa in occasione dell’incontro informale dei leader dell’Ue.

sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)

