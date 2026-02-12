Ultime News

12 Feb 2026 "Gioielli Sotto Casa", prossimo appuntamento a Serle, nel cuore della Val Sabbia
12 Feb 2026 Olimpiadi di Milano-Cortina: lo slittino regala due ori all'Italia
12 Feb 2026 Pauroso frontale tra auto e camion sulla Paullese, una vittima
12 Feb 2026 Infortunio al ginocchio per Davide Casarin: almeno quindici giorni di stop e terapie
12 Feb 2026 La Fondazione Stauffer si aggiudica l'ex teatro Politeama di Cremona
Ue, Meloni “Sulla competitività superare i freni della burocrazia”

ALDEN BIESEN (BELGIO) (ITALPRESS) – “E’ una giornata importante, siamo chiamati a discutere sui temi della competitività, partiamo dai rapporti di Mario Draghi e Enrico Letta, in vista del Consiglio europeo di marzo, il nostro obiettivo è favorire il fatto che il Consiglio dia alla Commissione europea delle chiare cose da fare, anche per frenare una burocrazia che sta superando quello che è il proprio ruolo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa in occasione dell’incontro informale sulla competitività dei leader dell’Ue.

