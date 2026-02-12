Ultime News

Un'esperienza unica con i Mnozil Brass al teatro Ponchielli il 13 febbraio

Un omaggio brillante e irriverente all’universo di Johann Strauss e non solo con dei veri maestri di questo repertorio

Dopo oltre tre decenni di performance leggendarie tra virtuosismo, comicità e teatro musicale, gli inimitabili Mnozil Brass tornano in Italia con il nuovissimo spettacolo STRAU$$, un omaggio brillante e irriverente all’universo di Johann Strauss. Con il loro stile unico – fatto di classe, ironia, tecnica impeccabile e timing comico perfetto – trasformano la musica “classica” in un’esperienza sorprendente e irresistibile.

Con oltre 130 concerti all’anno, sono diventati icone assolute e punti di riferimento per musicisti in tutto il pianeta. L’ensemble è composto da Thomas Gansch, Robert Rother e Roman Rindberger alla tromba, Leonhard Paul al trombone e tromba bassa, Gerhard Füssl e Zoltan Kiss al trombone e Wilfried Brandstötter alla tuba.

Una serata con i Mnozil Brass è un’esperienza unica: virtuosismo, teatro, ironia e musica allo stato puro.

