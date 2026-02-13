Aggressione per un parcheggio davanti al Rossetto: 70enne colpito da una testata

La ricerca di un parcheggio è degenerata in una vera e propria aggressione venerdì mattina nel piazzale antistante il supermercato Rossetto.

Era circa mezzogiorno quando, nel caos della tarda mattinata, due automobilisti hanno individuato lo stesso stallo, nel piazzale antistante l’esercizio commerciale. Ma quando uno dei due, un 70enne, ha occupato il posto, è scattata la violenza: l’altro è sceso dalla vettura e lo ha colpito con una testata sul naso, facendolo cadere a terra.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno poi trasportato in ospedale per accertamenti, in codice verde.

Per i rilievi del caso sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, che hanno identificato i protagonisti della vicenda e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e accertare eventuali responsabilità.

