Castel San Pietro Romano accelera sulla digitalizzazione con Open Fiber





ROMA (ITALPRESS) – A Castel San Pietro Romano la fibra ottica ha aperto nuove opportunità per imprese e attività. Le connessioni veloci non solo hanno migliorato la vita dei cittadini e delle imprese, ma hanno permesso di ridurre antenne e parabole sui tetti, preservando il fascino storico del borgo. C’è chi ha potuto realizzare il proprio sogno.

Tutela del paesaggio e innovazione tecnologica sono al centro dell’accordo firmato tra Open Fiber e il Comune di Castel San Pietro Romano.

