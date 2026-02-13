Ultime News

13 Feb 2026 Vuole i soldi per la droga: morsi alla madre. 25enne accusata di estorsione e lesioni
13 Feb 2026 Open Day al nuovo Campus del Politecnico: Cremona apre le porte agli studenti
13 Feb 2026 “Hevala”: il 15 febbraio al circolo Arcipelago la storia del Rojava tra teatro e attualità
13 Feb 2026 Rivolta D'Adda, dopo dimissioni sindaco sospeso il consiglio comunale
13 Feb 2026 Spaccio: patteggia il pusher: dopo un inseguimento, recuperati 400 grammi di droga
Video Pillole

Castel San Pietro Romano accelera sulla digitalizzazione con Open Fiber

ROMA (ITALPRESS) – A Castel San Pietro Romano la fibra ottica ha aperto nuove opportunità per imprese e attività. Le connessioni veloci non solo hanno migliorato la vita dei cittadini e delle imprese, ma hanno permesso di ridurre antenne e parabole sui tetti, preservando il fascino storico del borgo. C’è chi ha potuto realizzare il proprio sogno.
Tutela del paesaggio e innovazione tecnologica sono al centro dell’accordo firmato tra Open Fiber e il Comune di Castel San Pietro Romano.
