Gibilaro cittadino onorario di Palermo “I siciliani lottano per la legalità”





PALERMO (ITALPRESS) – "Nella mia vita ho avuto questa fortuna, da siciliano, di poter testimoniare che i siciliani non sono sempre e solo dalla parte sbagliata, come spesso viene raccontato in maniera impropria: i siciliani lottano per la legalità, come attestano i nostri martiri. Quest'onorificenza per me non è solo motivo di orgoglio, ma un'emozione personale: a metà degli anni '80 si viveva una Palermo diversa, dove i morti per le strade erano pressoché quotidiani, e da giovane capitano mi trovai a lavorare con il pool dell'ufficio Istruzione per gli accertamenti bancari e patrimoniali". Lo ha detto Ignazio Gibilaro, Generale della Guardia di Finanza, a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al teatro Massimo di Palermo.

