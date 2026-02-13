Incendio Magic Pack, Arpa: qualità dell'aria rientrata nella norma dal secondo giorno

I dati sulla qualità dell’aria, in seguito all’incendio che ha devastato la Macic Pack di Gadesco Pieve Delmona, confermano un sostanziale rientro alla normalità già dal secondo giorno di campionamento. Le concentrazioni totali di Pcdd-Pcdf (dibenzo-p-diossine Pcdd e dibenzo-p-furani Pcdf) espresse in termini di tossicità equivalente alla 2,3,7,8 Tcdd (tetraclorodibenzo-p-diossina) sono risultate al di sotto della soglia indicata dalle linee guida dell’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità).

È quanto emerge dalle analisi sui filtri, effettuate dai laboratori di Arpa Lombardia, provenienti dal campionatore ad alto volume posizionato nei pressi della biblioteca comunale.

I valori del primo filtro – La concentrazione totale di Pcdd-Pcdf, misurata sul primo filtro del campionatore in funzione tra la mattina del 9 febbraio e quella del 10 febbraio, espressa in termini di tossicità equivalente alla 2,3,7,8 Tcdd è risultata pari a 0.036 pg/m³ (picogrammi per metro cubo), ampiamente al di sotto della soglia indicativa di 0.3 pg/m³, oltre la quale l’Oms suggerisce di indagare la presenza di sorgenti da attenzionare.

Per quanto riguarda gli Ipa, l’analisi sul primo filtro raccolto ha mostrato una concentrazione di B(a)P (Benzo[a]Pirene) pari a 1.5 ng/m³ (nanogrammi per metrocubo). Questo valore rientra nella variabilità delle concentrazioni di Benzo(a)Pirene misurate nei siti della rete di Arpa Lombardia durante l’inverno, a fronte di un valore obiettivo sulla media annua di 1 ng/m3, fermo restando che la sua origine può essere legata sia all’incendio sia ad altre sorgenti locali derivanti da combustione, legna o traffico.

I valori del secondo filtro – La concentrazione totale di Pcdd-Pcdf, misurata sul secondo filtro del campionatore in funzione tra le ore 9 del 10 febbraio e le 9 dell’11 febbraio, espressa in termini di tossicità equivalente alla 2,3,7,8 Tcdd è risultata pari a 0.019 pg/m³, inferiore a quella del primo filtro. Per quanto riguarda gli Ipa, l’analisi sul secondo filtro raccolto ha mostrato una concentrazione di B(a)P (Benzo[a]Pirene) pari a 0.3 ng/m³ (nanogrammi per metrocubo).

© Riproduzione riservata