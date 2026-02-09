Incendio Gadesco, tre squadre di Vigili del Fuoco attive tutta notte per presidiare

Proseguiranno tutta la notte le operazioni di contenimento dell’incendio sviluppatosi alla Magic Pack di Gadesco Pieve Delmona: tre squadre dei Vigili del Fuoco di Cremona, con mezzi ABP, APS e carri luce, sono infatti attive per vigilare e per completare lo spegnimento dei piccoli focolari residui.

Il resto del personale, intervenuto in supporto dalle province limitrofe, è invece potuto rientrare. Il tempestivo intervento, dopo che nelle prime ore della mattina è stato lanciato l’allarme, ha consentito di circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero ad edifici adiacenti al capannone interessato.

La struttura, a causa del fuoco, è completamente collassata all’interno. Intanto l’Arpa sta portando avanti gli ultimi accertamenti ambientali, che sembrerebbero non riscontrare problemi. In attesa, tuttavia, di un responso definitivo, restano in vigore le ordinanze dei Comuni di Cremona e di Gadesco.

