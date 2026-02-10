Completato lo spegnimento alla Magic Pack: revocate le ordinanze sindacali

Revocata l’ordinanza sindacale con la quale ieri a seguito dell’incendio alla Magic Pack di Gadesco Pieve Delmona, era stato disposto a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica, che i residenti del quartiere San Savino e tutte le persone entro il raggio di un chilometro dall’incendio tenessero chiuse le finestre delle abitazioni e non sostassero all’aperto a lungo, limitando la circolazione alle strette necessità.

Con una nota inviata nel pomeriggio di martedì 10 febbraio, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Val Padana ha infatti comunicato che i Vigili del Fuoco hanno provveduto al completo spegnimento dell’incendio e, di conseguenza, è cessata l’emissione di fumi della combustione in atmosfera.

Naturalmente se una volta concluse le ulteriori indagini da parte di ARPA e ATS Val Padana dovessero emergere elementi rilevanti, verranno valutati i provvedimenti da adottare.

