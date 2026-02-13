Ultime News

Cronaca

Iscrizioni scuole: termine slittato al 21 febbraio anche per materne comunali

di Giuliana Biagi

A tutte le famiglie con figli nati nel 2023 residenti nel Comune di Cremona, è stata inviata all’inizio del mese di dicembre una lettera informativa

Bambini in una scuola d'infanzia
Il Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito ha prorogato il termine di chiusura delle iscrizioni scolastiche, pertanto anche il termine per le iscrizioni alle scuole infanzia comunali è posticipato alle ore 20:00 di sabato 21 febbraio. 

La procedura di iscrizione, riservata alle bambine e ai bambini nati negli anni 2021, 2022 e 2023, residenti nel Comune di Cremona e in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente, avviene esclusivamente online. I genitori possono presentare la domanda utilizzando il servizio dedicato disponibile sul sito del Comune.

Per accedere al servizio è prevista una fase di registrazione tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CRS (Carta Regionale dei Servizi).

A tutte le famiglie con figli nati nel 2023 residenti nel Comune di Cremona, è stata inviata all’inizio del mese di dicembre una lettera informativa con l’indicazione della scuola territoriale di competenza.

I genitori dei bambini che attualmente frequentano un nido che fa parte di un Polo Infanzia 0-6 comunale e che hanno scelto di proseguirne il percorso scolastico all’interno del Polo stesso, non dovranno presentare ulteriore domanda d’iscrizione alla scuola dell’infanzia.

Tutte le informazioni utili e le indicazioni operative sono disponibili sul sito del Comune di Cremona (https://www.comune.cremona.it/servizi/scuola-per-linfanzia-comunale-iscriversi-scegliere-tempo-frequenza-rinunciare).

È inoltre possibile consultare il videotutorial dedicato alle iscrizioni alla scuole dell’infanzia comunali al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=gyIfR-NzB4U.

 

