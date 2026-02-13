Open Day al nuovo Campus del Politecnico: Cremona apre le porte agli studenti

Martedì 24 febbraio 2026 il Polo territoriale di Cremona del Politecnico di Milano aprirà ufficialmente le porte del nuovo Campus “Città di Cremona” in occasione del primo Open Day, un appuntamento di orientamento dedicato a studentesse e studenti chiamati a scegliere in modo consapevole il proprio futuro universitario e professionale.

L’iniziativa si svolgerà in presenza, con la possibilità di seguire alcuni appuntamenti anche online, e offrirà l’occasione di entrare in contatto diretto con l’ambiente accademico, conoscere i percorsi formativi, confrontarsi con docenti, studenti e laureati e visitare dal vivo gli spazi del nuovo Campus.

Ad accogliere i partecipanti sarà il neo prorettore del Polo di Cremona, Luciano Baresi, che presenterà i servizi disponibili all’interno di una struttura progettata per offrire un’esperienza universitaria completa, in cui innovazione, internazionalità e benessere si incontrano. La giornata sarà articolata in due momenti principali: al mattino spazio ai corsi di laurea triennale in Process Engineering, nuovo percorso in partenza da settembre 2026, Ingegneria Informatica e Ingegneria Gestionale; nel pomeriggio focus invece sulle lauree magistrali in Agricultural Engineering e Music and Acoustic Engineering.

Il programma prevede presentazioni dell’offerta formativa, testimonianze dirette di studenti e laureati, incontri con il personale accademico e amministrativo, laboratori tematici e colloqui individuali. Non mancheranno approfondimenti sulle modalità di accesso ai corsi di laurea triennale e sui requisiti di ammissione alle lauree magistrali, oltre alla presentazione di progetti di tesi e a seminari tematici.

Ampio spazio sarà riservato anche alla vita universitaria, ai servizi per gli studenti, agli spazi di socialità del nuovo Campus e alle attività sportive e associative, perché la scelta dell’università passa non solo dalla qualità della didattica, ma anche dal contesto umano, culturale e sociale in cui si studia.

Su questi temi interverranno l’assessore allo Sport, Viabilità e Commercio Luca Zanacchi, che illustrerà le opportunità sportive dedicate agli studenti universitari, l’Informagiovani del Comune di Cremona, con una panoramica dei servizi rivolti ai giovani e delle attività della Consulta Interuniversitaria, la Sport Unit del Politecnico di Milano e Marco Carabelli, presidente dell’associazione studentesca Cres, che presenterà le iniziative extrascolastiche di aggregazione e socialità. A completare il programma ci saranno anche un intervento musicale dell’associazione universitaria Polifonia e una jam session.

Durante l’Open Day sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate del Campus e dei suoi laboratori, tra cui il Laboratorio Industria 4.0, il FabE-Lab di Fabbrica della Bioenergia, il laboratorio Rosetea e il Sound and Music Computing Lab con le sue sale di registrazione e di controllo audio. Su prenotazione, sarà possibile visitare anche la residenza universitaria Ada Byron, per vivere un’esperienza immersiva negli spazi che accolgono quotidianamente gli studenti. Al termine della giornata, i partecipanti potranno richiedere un attestato di partecipazione, direttamente in loco oppure via email per chi seguirà online.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione entro domenica 22 febbraio tramite il form dedicato disponibile sul sito www.polo-cremona.polimi.it. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo orientamento-cremona@polimi.it

Il nuovo Campus “Città di Cremona” rappresenta una realtà formativa e culturale di rilievo nel panorama lombardo, con spazi moderni e tecnologicamente avanzati immersi nel verde. Studiare nella città di Stradivari significa inserirsi in un contesto stimolante, sicuro e accessibile, dove qualità della vita e innovazione si integrano con percorsi internazionali e collaborazioni con imprese e centri di ricerca.

Il Politecnico di Milano si conferma inoltre tra le eccellenze accademiche a livello globale, essendo l’unica università italiana presente nella top 100 del QS World University Ranking, al 98° posto mondiale, e distinguendosi anche per l’attenzione alla sostenibilità, con la 133ª posizione nel QS Sustainability Ranking 2026.

Proprio la promozione di una cultura dello sviluppo sostenibile guida le attività strategiche dell’Ateneo e diventa parte integrante dei programmi didattici, come dimostra il nuovo corso di laurea in Process Engineering, interamente in lingua inglese, con forte vocazione internazionale e interdisciplinare, pensato per formare professionisti capaci di affrontare le sfide dell’industria 4.0 e della transizione ecologica.

