13 Feb 2026 Cremonese: arriva un Genoa arrabbiato, reduce da due beffe in campionato
13 Feb 2026 Dopo il ko con Scafati, la Juvi si prepara al riscatto con la Gesteco Cividale
13 Feb 2026 Il Mercato di Forte dei Marmi arriva per la prima volta a Cremona domenica 22 marzo
13 Feb 2026 Contro il ddl sulla violenza alle donne un flash mob domenica in piazza Roma
13 Feb 2026 Iscrizioni scuole: termine slittato al 21 febbraio anche per materne comunali
Papà Lollobrigida “E’ vero, non voleva venire alle Olimpiadi”

MILANO (ITALPRESS) – “Me l’ha confessato piangendo prima di Natale: ‘papà io non vado alle Olimpiadi’. Le ho detto ‘No Francesca, alle Olimpiadi ci andiamo, anche zoppi ci andiamo, la strada tua l’hai fatta, le medaglie olimpiche ce le hai, devi onorare l’impegno che hai fatto, onorare l’impegno che hai preso con te stessa e con lo sport italiano”. Lo ha dichiarato Maurizio Lollobrigida, padre di Francesca, medaglia d’oro nei 3000m e 5000m donne nel pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026.
