Ultime News

13 Feb 2026 Irruzione in casa nella notte: 84enne si trova faccia a faccia con i ladri
13 Feb 2026 Da Cremona al Mozambico: il racconto del viaggio in Africa di Don Umberto Zanaboni
12 Feb 2026 Promuovere una cultura della legalità al Torriani: incontro con il maggiore Schiaffini
12 Feb 2026 Azzannato da un cane in via Palestro: 60enne ferito. Intervento della polizia locale
12 Feb 2026 Dopo le piogge sversamenti nei canali: il caso del Dosolo a San Daniele Po
Nazionali

Sparatoria all’università del South Carolina, almeno due morti

(Adnkronos) – E’ di almeno due morti e un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta nel campus della South Carolina State University. Lo riporta la Cbs sulla base di quanto reso noto dalla stessa università. 

In una nota diffusa su Facebook viene precisato che nelle scorse ore “una sparatoria nel campus ha fatto due morti e un ferito”, ma non ci sono dettagli sulle identità. “L’università ha disposto l’isolamento del campus intorno alle 21.15 di giovedì dopo una sparatoria in un appartamento del complesso residenziale per gli studenti Hugine Suites”, si legge. In corso le indagini. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...