Antica Osteria dell'agnello, una ristorazione con impegno sociale

Nel cuore di Cremona, un nuovo progetto sta trasformando il concetto di ristorazione, fondendo la ricca tradizione culinaria locale con un profondo impegno sociale. Si tratta dell’Antica osteria dell’agnello, un’iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Fratelli tutti. Nata nel 2021, la cooperativa ha l’obiettivo di creare percorsi di formazione e inserimento lavorativo per giovani con disabilità o provenienti da situazioni di marginalità. Attraverso l’esperienza diretta nella gestione delle materie prime, nell’elaborazione dei piatti e nel servizio in sala, questi ragazzi hanno la possibilità di specializzarsi in vari ambiti della ristorazione all’interno di uno spazio progettato per accogliere ogni tipo di esigenza.

L’inaugurazione e benedizione del nuovo self-service Antica osteria dell’agnello in via Torriani, è in programma martedì alle 11:45. L’apertura al pubblico sarà da mercoledì. Si tratta di un progetto che affianca quello già esistente della panetteria e pasticceria “Dolce & salato” in via Robolotti, 48 ed il Caffè letterario “Torriani” in via Torriani, 7.

L’offerta gastronomica dell’osteria, spiega la cooperativa sociale Fratelli tutti, celebra la tradizione cremonese e i prodotti del territorio, privilegiando materie prime a chilometro zero fornite dal Consorzio Agrario della Provincia di Cremona.

La struttura è pensata come un luogo di aggregazione multifunzionale situato nel centro storico. Oltre alla cucina tradizionale con servizio al tavolo, è presente un’area self-service che propone ogni giorno tre primi, tre secondi e piatti unici a costi contenuti, accettando anche i buoni pasto tramite apposite convenzioni. Il locale accoglie inoltre le scolaresche e promuove l’educazione alimentare attraverso corsi e degustazioni volti alla scoperta dei sapori tipici.

Un elemento distintivo del progetto è il servizio a domicilio rivolto agli anziani della città, che non si limita alla semplice consegna del pasto ma punta alla costruzione di una relazione rassicurante. Coppie di operatori, che vedono il coinvolgimento di persone con disabilità, si occupano di monitorare quotidianamente le condizioni di salute e l’ordine della casa degli assistiti, fornendo report costanti ai familiari.

