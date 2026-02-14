Ultime News

14 Feb 2026 Crollo passerella Adda: "Ama il Tuo Paese" chiede la sospensione del cantiere al ponte
14 Feb 2026 Giornata Mondiale del Malato: un messaggio di amore nella salute mentale
14 Feb 2026 Passerella di Crotta, il giorno dopo: la struttura crollata resta nel fiume
14 Feb 2026 Calo dei matrimoni a Cremona: Ceraso propone corsi per una maggiore consapevolezza
14 Feb 2026 Referendum Giustizia 2026: Fratelli d'Italia Cremona in piazza
Cremonese

I convocati di mister Nicola per il match con il Genoa

di Lorenzo Scaratti

Per la gara di domenica allo Zini assenti Ceccherini, Faye e Bondo

Malinovskyi e Payero nella gara di andata
Fill-1

Leggi anche:

Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Genoa, sfida valida per la 25ª giornata di Serie A 2025/26 in programma domenica 15 febbraio alle ore 15 allo “Zini”. Assenti Ceccherini (affaticamento muscolare), Faye e Bondo.

PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

DIFENSORI
5 Luperto, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 24 Terracciano, 25 Pavesi, 55 Folino

CENTROCAMPISTI 
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi

ATTACCANTI
9 Djuric, 10 Vardy, 14 Moumbagna, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...