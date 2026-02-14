Cremonese
I convocati di mister Nicola per il match con il Genoa
Per la gara di domenica allo Zini assenti Ceccherini, Faye e Bondo
Leggi anche:
Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Genoa, sfida valida per la 25ª giornata di Serie A 2025/26 in programma domenica 15 febbraio alle ore 15 allo “Zini”. Assenti Ceccherini (affaticamento muscolare), Faye e Bondo.
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
5 Luperto, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 24 Terracciano, 25 Pavesi, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi
ATTACCANTI
9 Djuric, 10 Vardy, 14 Moumbagna, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
© Riproduzione riservata