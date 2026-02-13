Verso Cremonese-Genoa: precedenti, dati, statistiche e curiosità sulla partita

Sfida salvezza tra Cremonese e Genoa, in programma domenica prossima alle ore 15 allo stadio Zini di Cremona. Ecco precedenti, dati, statistiche e curiosità sulla partita tra i grigiorossi e i rossoblu.

Sono 11 i precedenti ufficiali a Cremona tra le due squadre : bilancio di 4 successi grigiorossi (ultimo 2-1, Serie B 1996/97), 4 pareggi (ultimo 1-1, Serie B 1998/99) e 3 vittorie del Grifone (ultima 0-1, Serie A 1989/90).

: bilancio di 4 successi grigiorossi (ultimo 2-1, Serie B 1996/97), 4 pareggi (ultimo 1-1, Serie B 1998/99) e 3 vittorie del Grifone (ultima 0-1, Serie A 1989/90). E’ la prima sfida ufficiale tra le due squadre nel XXI secolo : l’ultimo confronto a Cremona risale all’11 aprile 1999, 1-1 in Serie B con reti di Ghirardello al 1’ per i padroni di casa e Francioso al 33’ per i rossoblù.

: l’ultimo confronto a Cremona risale all’11 aprile 1999, 1-1 in Serie B con reti di Ghirardello al 1’ per i padroni di casa e Francioso al 33’ per i rossoblù. L’ultima vittoria lombarda risale al 14 settembre 1996 in Serie B : 2-1 con le marcature di Maspero e Mirabelli per i grigiorossi, Masolini su rigore per il Grifone.

: 2-1 con le marcature di Maspero e Mirabelli per i grigiorossi, Masolini su rigore per il Grifone. In Serie A la sfida tra le due squadre manca dalla stagione 1994/95 : vittoria dei padroni di casa 4-1 il 23 aprile 1995 con doppiette di Chiesa (un gol su rigore) e Tentoni, rete della bandiera genoana di Marcolin su rigore.

: vittoria dei padroni di casa 4-1 il 23 aprile 1995 con doppiette di Chiesa (un gol su rigore) e Tentoni, rete della bandiera genoana di Marcolin su rigore. Il Genoa non vince a Cremona dal 10 settembre 1989 . Ultimo successo per 0-1 in Serie A con rete determinante di Aguilera su rigore.

. Ultimo successo per 0-1 in Serie A con rete determinante di Aguilera su rigore. Cremonese senza vittoria in campionato dal 7 dicembre scorso , ultima per 2-0 allo Zini sul Lecce. Nelle seguenti 10 giornate 3 pareggi e 7 sconfitte.

, ultima per 2-0 allo Zini sul Lecce. Nelle seguenti 10 giornate 3 pareggi e 7 sconfitte. Cremonese senza gol in casa da 241’ . Ultima rete firmata da Vardy al 29’ di Cremonese-Cagliari 2-2 dell’ 8 gennaio scorso.

. Ultima rete firmata da Vardy al 29’ di Cremonese-Cagliari 2-2 dell’ 8 gennaio scorso. Cremonese squadra della Serie A 2025/26 che subisce più gol nei primi 15’ di gara (7) .

. Cremonese squadra della Serie A 2025/26 che ha guadagnato meno punti nel girone di ritorno (1) , come il Bologna.

, come il Bologna. Genoa squadra con più rigori a favore nella Serie A 2025/26 (6) , come Pisa, Como e Milan.

, come Pisa, Como e Milan. Genoa reduce da 3 gare finite col punteggio di 3-2 : vittoria del Grifone sul Bologna a Marassi, sconfitte a Roma dalla Lazio ed al Ferraris contro il Napoli.

: vittoria del Grifone sul Bologna a Marassi, sconfitte a Roma dalla Lazio ed al Ferraris contro il Napoli. Tra Davide Nicola e Daniele De Rossi 3° incontro ufficiale : allenatore grigiorosso imbattuto grazie ad 1 successo ed 1 pareggio a proprio favore. La vittoria nell’ultima giornata della Serie A 2023/24 in Empoli-Roma 2-1 del 26 maggio 2024. 3 punti che valsero la salvezza aritmetica dei toscani con la rete firmata nei minuti di recupero da Niang, dopo il vantaggio azzurro di Cancellieri ed il provvisorio pareggio romanista di Aouar.

: allenatore grigiorosso imbattuto grazie ad 1 successo ed 1 pareggio a proprio favore. La vittoria nell’ultima giornata della Serie A 2023/24 in Empoli-Roma 2-1 del 26 maggio 2024. 3 punti che valsero la salvezza aritmetica dei toscani con la rete firmata nei minuti di recupero da Niang, dopo il vantaggio azzurro di Cancellieri ed il provvisorio pareggio romanista di Aouar. Davide Nicola ex di giornata : ha vestito da calciatore la maglia rossoblù dal 1995/96 al 2001/02 (con un intervallo a Pescara nel 1998/99), sommando 183 presenze e 4 gol in partite ufficiali. Nel 1995/96 Nicola ha vinto in rossoblù il Torneo Anglo-Italiano, giocando i primi 50’ della finale di Wembley vinta per 5-2 sul Port Vale, prima di essere sostituito da Van’t Schip. Poi è stato allenatore del Grifone dal gennaio all’agosto 2020, con 8 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte in 22 panchine ufficiali.

: ha vestito da calciatore la maglia rossoblù dal 1995/96 al 2001/02 (con un intervallo a Pescara nel 1998/99), sommando 183 presenze e 4 gol in partite ufficiali. Nel 1995/96 Nicola ha vinto in rossoblù il Torneo Anglo-Italiano, giocando i primi 50’ della finale di Wembley vinta per 5-2 sul Port Vale, prima di essere sostituito da Van’t Schip. Poi è stato allenatore del Grifone dal gennaio all’agosto 2020, con 8 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte in 22 panchine ufficiali. Morten Thorsby a segno contro l’Atalanta : 3° gol in questo campionato per il centrocampista norvegese, il primo con la maglia dei grigiorossi. Ha interrotto un digiuno di gol della squadra di Nicola che durava da 514 minuti.

: 3° gol in questo campionato per il centrocampista norvegese, il primo con la maglia dei grigiorossi. Ha interrotto un digiuno di gol della squadra di Nicola che durava da 514 minuti. Lorenzo Colombo a segno contro il Napoli : 6° gol in questo campionato per l’attaccante italiano. Ha eguagliato il suo record di reti in una singola stagione (nel 2024/25 con l’Empoli in Serie A e nel 2021/22 con la Spal in Serie B).

: 6° gol in questo campionato per l’attaccante italiano. Ha eguagliato il suo record di reti in una singola stagione (nel 2024/25 con l’Empoli in Serie A e nel 2021/22 con la Spal in Serie B). Ruslan Malinovskyi a segno contro il Napoli: 5° gol in questa Serie A per il centrocampista ucraino. Non realizzava almeno 5 reti in un singolo campionato dal 2021/22 (6, con la maglia dell’Atalanta).

© Riproduzione riservata