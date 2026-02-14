Incidente tra auto a Grumello: cinque feriti, paura per una bambina di 10 anni

Pauroso incidente sulla via Milano, all’altezza di Grumello Cremonese ed Uniti, sabato pomeriggio. Due auto, una BMW e una Dacia, si sono scontrate provenendo da sensi di marcia opposti.

La forza dell’impatto ha fatto finire la Dacia nel fosso a lato della carreggiata. Cinque le persone coinvolte, una bambina di 10 anni e una donna di 46 anni, due ragazzi di 20 e 23 anni e un uomo di 54 anni.

Sul posto è intervenuta l’automedica, un’ambulanza della Croce Verde e una pattuglia della Polizia di Stato oltre ai Vigili del Fuoco.

Dopo lo preoccupazione iniziale, con soccorsi allertati in codice di media gravità vista anche la presenza di una bambina a bordo di una delle due auto, l’allarme è rientrato e le persone coinvolte hanno riportato solo lievi ferite.

© Riproduzione riservata