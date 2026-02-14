Ultime News

14 Feb 2026 Vanoli Basket e Olimpia Milano: un derby lombardo ad alto tasso tecnico
14 Feb 2026 Mnozil Brass: un'esplosione di musica e risate al Teatro Ponchielli di Cremona
14 Feb 2026 Tabooom, lo sportello sessuo-affettivo con accesso anche completamente anonimo
14 Feb 2026 La boxe come riscatto sociale domenica a "24minuti" su CR1
14 Feb 2026 Il liceo Aselli in cattedra: così gli studenti spiegano la scienza al femminile
Cronaca

La boxe come riscatto sociale domenica a "24minuti" su CR1

L'allenatore di boxe Andrea Pezzino racconta a Simone Bacchetta la sua esperienza con i "ragazzi difficili"

Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1, in onda della 19:30 e condotto da Simone Bacchetta. Stasera protagonista l‘energia nucleare come fonte di energia del futuro, il nucleare cosiddetto ‘green’, verde e pulito.

A che punto è lo sviluppo tecnologico? Ci sarà (e quando?) un beneficio sulle bollette? Ospite della puntata per trattare tema, il professore in impianti nucleari all’Università di Pisa Nicola Forgione.

Nella puntata di domenica invece Andrea Pezzino, allenatore di boxe di ragazzi “difficili” a Sant’Angelo Lodigiano, dove educa e allena minorenni pregiudicati, usando il pugilato come riscatto sociale.

