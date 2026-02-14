La boxe come riscatto sociale domenica a "24minuti" su CR1

Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1, in onda della 19:30 e condotto da Simone Bacchetta. Stasera protagonista l‘energia nucleare come fonte di energia del futuro, il nucleare cosiddetto ‘green’, verde e pulito.

A che punto è lo sviluppo tecnologico? Ci sarà (e quando?) un beneficio sulle bollette? Ospite della puntata per trattare tema, il professore in impianti nucleari all’Università di Pisa Nicola Forgione.

Nella puntata di domenica invece Andrea Pezzino, allenatore di boxe di ragazzi “difficili” a Sant’Angelo Lodigiano, dove educa e allena minorenni pregiudicati, usando il pugilato come riscatto sociale.

