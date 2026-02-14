Ultime News

14 Feb 2026 Il Talk del Post al Ponchielli: dialoghi su scienza, musica e attualità
14 Feb 2026 Cioccolatini, rose rosse e cene galanti: anche Cremona festeggia San Valentino
14 Feb 2026 Nicola: "Gara da affrontare con energia e attenzione pazzesca"
14 Feb 2026 Rapporto Bes su Salute: aspettativa di vita stabile, dati più critici su mortalità
14 Feb 2026 Vanoli Basket e Olimpia Milano: un derby lombardo ad alto tasso tecnico
Moioli, dall’ospedale al podio: bronzo di carattere

LIVIGNO (ITALPRESS) – Dall’ospedale alla medaglia nel giro di 48 ore. Michela Moioli conquista il bronzo olimpico nello snowboard cross dopo una caduta in allenamento che aveva fatto temere il peggio. Niente calcoli sulle medaglie, solo la consapevolezza di essere veloce e la forza di rialzarsi, grazie al sostegno di medici e famiglia, per chiudere il cerchio davanti al pubblico di casa.
