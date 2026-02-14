Referendum Giustizia 2026: Fratelli d'Italia Cremona in piazza

Nonostante una giornata segnata da piogge intense, il Circolo di Fratelli d’Italia Cremona ha portato avanti con determinazione la propria attività di sensibilizzazione

civica. Il gazebo allestito in Piazza Stradivari, davanti a Spazio Comune, si è trasformato in un punto di riferimento per decine di cremonesi che si sono fermati, incuriositi, a chiedere informazioni e a ritirare il materiale divulgativo sul Referendum sulla Giustizia, in programma il 22 e 23 Marzo 2026.

“Anche sotto la pioggia, i cremonesi hanno dimostrato di volersi informare e di essere interessati a partecipare attivamente alla vita democratica del Paese”, ha dichiarato Andrea Poggi, Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia Cremona. “Il maltempo non ci ha fatto desistere e non ha scoraggiato i cittadini: questo ci riempie di soddisfazione e ci conferma quanto sia importante essere presenti sul territorio”.

Protagonista della giornata il materiale informativo prodotto da “Si Riforma“, il comitato nato a sostegno del SI al referendum. Chiaro, esaustivo e accessibile, il materiale ha incontrato il favore di passanti e curiosi, che hanno potuto approfondire gli argomenti del quesito referendario in materia di giustizia.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del partito nella campagna referendaria, volta a garantire ai cittadini un’informazione capillare e trasparente in vista

dell’appuntamento del 22 e 23 marzo 2026.

