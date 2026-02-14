Ultime News

14 Feb 2026 Crollo passerella Adda: "Ama il Tuo Paese" chiede la sospensione del cantiere al ponte
14 Feb 2026 Giornata Mondiale del Malato: un messaggio di amore nella salute mentale
14 Feb 2026 Passerella di Crotta, il giorno dopo: la struttura crollata resta nel fiume
14 Feb 2026 Calo dei matrimoni a Cremona: Ceraso propone corsi per una maggiore consapevolezza
14 Feb 2026 Referendum Giustizia 2026: Fratelli d'Italia Cremona in piazza
Cronaca

Referendum Giustizia 2026: Fratelli d'Italia Cremona in piazza

di Lorenzo Scaratti

Il gazebo in Piazza Stradivari ha attirato numerosi cittadini curiosi nonostante il maltempo

Il gazebo davanti a spazio comune
Fill-1

Leggi anche:

Nonostante una giornata segnata da piogge intense, il Circolo di Fratelli d’Italia Cremona ha portato avanti con determinazione la propria attività di sensibilizzazione
civica. Il gazebo allestito in Piazza Stradivari, davanti a Spazio Comune, si è trasformato in un punto di riferimento per decine di cremonesi che si sono fermati, incuriositi, a chiedere informazioni e a ritirare il materiale divulgativo sul Referendum sulla Giustizia, in programma il 22 e 23 Marzo 2026.

“Anche sotto la pioggia, i cremonesi hanno dimostrato di volersi informare e di essere interessati a partecipare attivamente alla vita democratica del Paese”, ha dichiarato Andrea Poggi, Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia Cremona. “Il maltempo non ci ha fatto desistere e non ha scoraggiato i cittadini: questo ci riempie di soddisfazione e ci conferma quanto sia importante essere presenti sul territorio”.

Protagonista della giornata il materiale informativo prodotto da “Si Riforma“, il comitato nato a sostegno del SI al referendum. Chiaro, esaustivo e accessibile, il materiale ha incontrato il favore di passanti e curiosi, che hanno potuto approfondire gli argomenti del quesito referendario in materia di giustizia.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del partito nella campagna referendaria, volta a garantire ai cittadini un’informazione capillare e trasparente in vista
dell’appuntamento del 22 e 23 marzo 2026.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...