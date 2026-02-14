Ultime News

14 Feb 2026 Crollo passerella Adda: "Ama il Tuo Paese" chiede la sospensione del cantiere al ponte
14 Feb 2026 Giornata Mondiale del Malato: un messaggio di amore nella salute mentale
14 Feb 2026 Passerella di Crotta, il giorno dopo: la struttura crollata resta nel fiume
14 Feb 2026 Calo dei matrimoni a Cremona: Ceraso propone corsi per una maggiore consapevolezza
14 Feb 2026 Referendum Giustizia 2026: Fratelli d'Italia Cremona in piazza
Cronaca

Referendum Giustizia, a Gadesco le ragioni del No

di Simone Bacchetta

Il comitato per il NO si fa sentire a Gadesco: esperti denunciano l'inefficienza della riforma proposta e i rischi per il sistema giudiziario

Da sinistra: Dinoi, Perin e Pasquetti
Fill-1

Con l’avvicinarsi della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo, altro appuntamento organizzato dal comitato per il NO al referendum sulla giustizia, al centro civico di Gadesco Pieve Delmona.

La riforma oggetto del referendum confermativo prevede cambiamenti radicali per il sistema giudiziario italiano, tra cui l’istituzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura (uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri), l’introduzione del sorteggio per la scelta dei loro componenti e la creazione di un’Alta Corte disciplinare.

I protagonisti del confronto Alessio Dinoi, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Cremona, Maria Teresa Perin, dirigente CGIL Cremona e Lapo Pasquetti, avvocato e parte attiva del fronte dei contrari alla riforma.

“Questa riforma non mette un euro nell’amministrazione della giustizia, nell’efficienza, e non migliorerà di un giorno i processi ma rischia seriamente di condizionare il lavoro dei magistrati in peggio”, dice Dinoi.

“Va fatto passare il messaggio che c’è una parte dell’avvocatura, forse anche predominante, che ritiene questa riforma una riforma deleteria per il sistema giustiziale e per le garanzie dei cittadini”, sostiene Pasquetti.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...