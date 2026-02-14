Ultime News

14 Feb 2026 Vanoli Basket e Olimpia Milano: un derby lombardo ad alto tasso tecnico
14 Feb 2026 Mnozil Brass: un'esplosione di musica e risate al Teatro Ponchielli di Cremona
14 Feb 2026 Tabooom, lo sportello sessuo-affettivo con accesso anche completamente anonimo
14 Feb 2026 La boxe come riscatto sociale domenica a "24minuti" su CR1
14 Feb 2026 Il liceo Aselli in cattedra: così gli studenti spiegano la scienza al femminile
Video Pillole

Referendum, Lollobrigida “Persone possono decidere liberamente, noi ottimisti”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che bisognerebbe solo ascoltare Barbera. Credo che le persone in un referendum possano decidere liberamente e spero che sinceramente lo facciano nel merito. L’Italia ha bisogno di una riforma della giustizia, anche sulla base di quello che è accaduto nel tempo: il giudizio lo devono dare i cittadini approfondendo possibilmente”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, arrivando alla Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia. “Noi siamo molto ottimisti sul fatto che nel merito della riforma prevalgano le ragioni di chi vuole riportare gli equilibri costituzionali alla loro origine”, spiega.

xb1/tvi/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...