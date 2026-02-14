Ultime News

14 Feb 2026 Vanoli Basket e Olimpia Milano: un derby lombardo ad alto tasso tecnico
14 Feb 2026 Mnozil Brass: un'esplosione di musica e risate al Teatro Ponchielli di Cremona
14 Feb 2026 Tabooom, lo sportello sessuo-affettivo con accesso anche completamente anonimo
14 Feb 2026 La boxe come riscatto sociale domenica a "24minuti" su CR1
14 Feb 2026 Il liceo Aselli in cattedra: così gli studenti spiegano la scienza al femminile
Video Pillole

Referendum, Urso “Importante che vinca il Sì anche per le imprese italiane”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che la maggioranza silenziosa comprenderà quanto importante sia il sì al referendum. Lo dico anche come referente delle imprese italiane, un sì per le imprese, per rendere più veloce, autonoma, efficace la giustizia che è uno dei problemi anche per chi vuole investire in Italia. Sì per l’impresa Italia”. Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, arrivando alla Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia. “Alcuni eclatanti esempi li abbiamo visti anche ultimamente: un sequestro probatorio di nove mesi. Noi vogliamo rendere la giustizia giusta in questo Paese”, aggiunge.

xb1/tvi/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...