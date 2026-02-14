Rizzi “Un’Olimpiade che esalta la forza delle donne”

MILANO (ITALPRESS) – “In questo momento le donne stanno diventando molto forti a livello caratteriale, stanno tirano fuori le unghie, sono più libere di essere quello che vogliono, quindi donne, mamme, atlete, professioniste. Mi ha colpito la forza e la grinta della Brignone, dopo un infortunio del genere diventare campionessa olimpica è tanta roba, ha la mia stima, è una donna incredibilmente forte”. Lo ha dichiarato la spadista azzurra Giulia Rizzi, presente a Casa Italia a Milano come ambassador del Coni. “E’ un’esperienza incredibile e sono contentissima di fare l’ambassador per questa Olimpiade. Sto conoscendo atleti fortissimi, abbiamo vissuto il medal moment della Lollobrigida, della Fontana. E’ stata un’emozione unica, sono atlete fortissime e bravissime”.

pia/gm/mca2