Ultime News

14 Feb 2026 Referendum Giustizia, a Gadesco le ragioni del No
14 Feb 2026 Salis a Cremona, musica e liuteria al centro dell'incontro con il sindaco Virgilio
14 Feb 2026 Incidente tra auto a Grumello: cinque feriti, paura per una bambina di 10 anni
14 Feb 2026 Deceduto don Raffaele Carletti, parroco emerito di Picenengo
14 Feb 2026 Ex fornace, fervono i lavori al Forno Piccolo: le prime immagini degli interni
Video Pillole

Santuccio “Brignone sarà fonte di ispirazione”

MILANO (ITALPRESS) – “Il mio pensiero va a Federica Brignone perchè ha dimostrato che a volte non serve essere perfette fisicamente, ma serve di più la voglia di voler vincere una medaglia. L’ha dimostrato e sicuramente sarà una fonte di ispirazione per me”. Lo ha dichiarato la spadista azzurra Alberta Santuccio, presente a Casa Italia a Milano come ambassador del Coni. “Essere qui in qualità di ambassador è un onore, è bello poter vivere le Olimpiadi senza l’ansia delle Olimpiadi
Sono qui, sto seguendo tutti i ragazzi italiani, festeggiamo insieme le medaglie quando vengono a Casa Italia. Questa Olimpiade è più rilassante di quelle dove sono protagonista”.

pia/gm/mca2

