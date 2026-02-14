Ultime News

14 Feb 2026 Referendum Giustizia, a Gadesco le ragioni del No
14 Feb 2026 Salis a Cremona, musica e liuteria al centro dell'incontro con il sindaco Virgilio
14 Feb 2026 Incidente tra auto a Grumello: cinque feriti, paura per una bambina di 10 anni
14 Feb 2026 Deceduto don Raffaele Carletti, parroco emerito di Picenengo
14 Feb 2026 Ex fornace, fervono i lavori al Forno Piccolo: le prime immagini degli interni
Video Pillole

Stocker “Sensazioni positive, abbiamo tenuto testa alle americane”

MILANO (ITALPRESS) – “Le sensazioni sono state molto positive. Le prime quattro partite erano molto toste, ma abbiamo fatto vedere cosa valiamo, abbiamo giocato un ottimo hockey. Siamo contentissime anche per il pubblico di casa che ci ha dato un sacco di energia. I quarti di finale sono stati un obiettivo veramente alto, siamo molto fiere di noi stesse e abbiamo combattuto fino alla fine, fino all’ultimo secondo. E diciamo che abbiamo ogni tanto tenuto testa alle americane che hanno molta qualità”. Lo ha dichiarato Franziska Stocker, difensore dell’Italia di hockey femminile, uscita ai quarti di finale nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026.

pia/gm/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...