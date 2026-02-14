Video Pillole
Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 14/2/2026
MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Moioli, dall’ospedale al podio: bronzo di carattere
– La lezione di Arianna Fontana: testa, cuore e finali
– Varnier “I Giochi entusiasmano Milano e le località olimpiche”
– Cucci “La medaglia d’oro dei Giochi va anche ai medici italiani”
gm/azn
– Moioli, dall’ospedale al podio: bronzo di carattere
– La lezione di Arianna Fontana: testa, cuore e finali
– Varnier “I Giochi entusiasmano Milano e le località olimpiche”
– Cucci “La medaglia d’oro dei Giochi va anche ai medici italiani”
gm/azn
© Riproduzione riservata