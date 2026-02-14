Video Pillole
Turismo Magazine – 14/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Carnevale motore dell’economia, giro d’affari di 1,5 mld di euro
– Alla BIT una tavola rotonda sull’IA applicata al turismo
– Da Monet a Renoir, i “Tesori Impressionisti” in mostra a Palermo
mgg/azn
