Ultime News

Video Pillole

Arianna Errigo “Sento il fuoco dentro, punto a Los Angeles 2028”

MILANO (ITALPRESS) – “La realtà è che mi piace da morire, mi diverto ancora e mi sento competitiva. Nonostante l’età, nonostante ogni Olimpiade l’abbia vissuta in maniera diversa, la prossima a Los Angeles è altrettanto diversa che mi vivrò insieme alla famiglia, con un equilibrio e le priorità cambiati. Ma il fuoco ce l’ho ancora dentro ed è acceso. Arrivo 40enne se dovessi arrivarci, mancano ancora due anni, ma l’obiettivo è quello. Spero di arrivarci nel miglior modo possibile e di giocarmi le mie carte. Con i gemelli a bordo? Assolutamente sì, ovviamente. Tutta la famiglia”. Lo ha dichiarato la 37enne fiorettista azzurra Arianna Errigo, parlando del suo futuro.
