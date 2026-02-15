Brignone oro nel gigante, è bis dopo il successo nel SuperG





MILANO (ITALPRESS) – Federica Brignone è la nuova campionessa olimpica di slalom gigante alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La 35enne valdostana, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, conferma il primato conquistato nella prima manche e porta a casa il suo secondo oro in questi Giochi, dopo il successo nel super-G. Per la “Tigre di La Salle” si tratta della quinta medaglia olimpica in carriera, con bronzo a Pyeongchang 2018 e un argento e un bronzo a Pechino 2022.

Brignone entra nella storia: è la prima donna azzurra nello sci alpino a vincere due ori nella stessa edizione. Prima di lei, impresa riuscita solo ad Alberto Tomba nel 1988. Ai piedi del podio Lara Della Mea, protagonista di una incredibile seconda manche, decima Sofia Goggia.

gm/gtr

