Ultime News

15 Feb 2026 Carnevale di Pescarolo, fagiolo d'oro al carro "60 anni di tradizione"
15 Feb 2026 Rapporto Bes su sicurezza. Cremona meglio della media nazionale e lombarda
15 Feb 2026 Carnevale a San Daniele Po: grande festa di tutto il paese
15 Feb 2026 Djuric e quel gol sfiorato di testa nella ripresa: "Forse potevo fare meglio"
15 Feb 2026 Il commento di Nicola: "Bisogna essere pazienti e calmi, io sono fiducioso"
Cronaca

Carnevale di Pescarolo, fagiolo d'oro al carro "60 anni di tradizione"

di Laura Bosio

Un successo la seconda giornata del Carnevale di Pescarolo, con carri allegorici premiati e pubblico entusiasta

Alcune immagini della festa
Fill-1

Successo per la seconda domenica del Carnevale di Pescarolo che, complice una giornata tiepida e soleggiata, ha visto una notevole partecipazione di pubblico.

Filo conduttore dell’evento sono stati, come sempre, gli splendidi carri allegorici, frutto del lavoro di mesi da parte dei volontari. Ognuno di essi racconta una storia, spesso con spunti satirici o legati all’attualità, ma senza perdere il tocco di fantasia che da sempre caratterizza la manifestazione

Un appuntamento che fa ormai parte della storia del territorio, e che richiama visitatori da tutta la provincia e anche da quelle limitrofe.

Le piazze e le strade del paese si sono quindi animate, come un palcoscenico a cielo aperto.

L’ultima giornata del Carnevale è stata anche occasione per assegnare i premi ai carri partecipanti. Il Fagiolo d’oro è stato assegnato al carro denominato “60 anni di tradizione”, il Fagiolo d’argento a “L’armata delle pedine”.

Il Premio Giuria Popolare per il carro più bello è andato ancora a “60 anni di tradizione”, mentre il premio Giuria Popolare Mascherata più bella è stato assegnato a “Scacco matto al Re Carnevale”.

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...