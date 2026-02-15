Carnevale di Pescarolo, fagiolo d'oro al carro "60 anni di tradizione"
Un successo la seconda giornata del Carnevale di Pescarolo, con carri allegorici premiati e pubblico entusiasta
Successo per la seconda domenica del Carnevale di Pescarolo che, complice una giornata tiepida e soleggiata, ha visto una notevole partecipazione di pubblico.
Filo conduttore dell’evento sono stati, come sempre, gli splendidi carri allegorici, frutto del lavoro di mesi da parte dei volontari. Ognuno di essi racconta una storia, spesso con spunti satirici o legati all’attualità, ma senza perdere il tocco di fantasia che da sempre caratterizza la manifestazione
Un appuntamento che fa ormai parte della storia del territorio, e che richiama visitatori da tutta la provincia e anche da quelle limitrofe.
Le piazze e le strade del paese si sono quindi animate, come un palcoscenico a cielo aperto.
L’ultima giornata del Carnevale è stata anche occasione per assegnare i premi ai carri partecipanti. Il Fagiolo d’oro è stato assegnato al carro denominato “60 anni di tradizione”, il Fagiolo d’argento a “L’armata delle pedine”.
Il Premio Giuria Popolare per il carro più bello è andato ancora a “60 anni di tradizione”, mentre il premio Giuria Popolare Mascherata più bella è stato assegnato a “Scacco matto al Re Carnevale”.