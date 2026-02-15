Ultime News

15 Feb 2026 Spettacolare transumanza vicino al ponte Verdi
15 Feb 2026 Carnevale, piazza Duomo gremita di bambini in maschera e famiglie
15 Feb 2026 Clamorosa traversa di Bonazzoli allo scadere: Cremonese e Genoa pareggiano 0-0
15 Feb 2026 Referendum, le Camere penali in campo: “Sì alla separazione delle carriere”
15 Feb 2026 Si è spenta a 111 anni la donna più anziana di Lombardia: la casalese Lucia Ronda
Video Pillole

Frana Niscemi, NOCS della Polizia di Stato al lavoro con drone terrestre

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – I NOCS hanno recuperato la Croce di Niscemi crollata per lo smottamento ed hanno effettuato il primo recupero di effetti personali in una abitazione nella zona 0-30. Le operazioni sono state condotte con un drone terrestre in dotazione ai NOCS. L’utilizzo del drone ha consentito anche di riconsegnare alcuni effetti personali, foto e libri, al proprietario di un’abitazione , che era vicino all’operatore del NOCS e ha indicato direttamente gli oggetti più importati da prelevare .

mgg/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

