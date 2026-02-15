Referendum, le Camere penali in campo: “Sì alla separazione delle carriere”

L’Unione delle Camere Penali Italiane (Ucpi) sostiene con forza il SÌ al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Questa posizione – dicono i suoi rappresentanti – è il culmine di una battaglia storica trentennale dell’associazione per garantire la terzietà del giudice, come previsto dall’Articolo 111 della Costituzione.

E in centro a Cremona, domenica, le Camere penali hanno organizzato un banchetto informativo con la sezione di Cremona dell’Aiga, l’associazione italiana giovani avvocati.

“Vota sì per una giustizia più equa, per un giudice più terzo di imparziale, per evitare una corruzione e per definire quelli che sono i ruoli del pubblico ministero e del giudice”, dice la presidente delle Camere Penali di Cremona e Crema Micol Parati.

“Questa è una campagna di sensibilizzazione volta a tutta la cittadinanza per portare le persone a interrogarsi attivamente per quale motivo andranno a votare il 22 e il 23 marzo. È una campagna apartitica e tecnica”, spiega Stefania Colombi, presidente dell’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) – Sezione di Cremona.

