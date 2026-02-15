Ultime News

15 Feb 2026 Carnevale di Pescarolo, fagiolo d'oro al carro "60 anni di tradizione"
15 Feb 2026 Rapporto Bes su sicurezza. Cremona meglio della media nazionale e lombarda
15 Feb 2026 Carnevale a San Daniele Po: grande festa di tutto il paese
15 Feb 2026 Djuric e quel gol sfiorato di testa nella ripresa: "Forse potevo fare meglio"
15 Feb 2026 Il commento di Nicola: "Bisogna essere pazienti e calmi, io sono fiducioso"
Riforma violenza sessuale: in piazza Roma flash mob contro il Ddl stupri

di Simone Bacchetta

Domenica Piazza Roma ha accolto manifestanti contro il Ddl Stupri, criticando il cambio di focus su consenso e dissenso.

Il flash mob in piazza Roma
Il dibattito sulla riforma del reato di violenza sessuale si sposta dalle aule del Senato alle piazze italiane, e Cremona risponde alla chiamata.

Domenica Piazza Roma è diventata il palcoscenico di un flash mob organizzato per manifestare il netto dissenso nei confronti del cosiddetto “Ddl Stupri”.

Al centro della protesta c’è la critica alla proposta legislativa presentata dalla maggioranza, che le associazioni promotrici accusano di voler spostare l’attenzione giuridica dal concetto di consenso a quello di dissenso.

Secondo i manifestanti, eliminare il riferimento esplicito al consenso — che deve essere libero, esplicito e revocabile — significherebbe riportare l’onere della prova sulle vittime.

“Questa norma – dice Claudia Barbieri, centro antiviolenza di Casalmaggiore – fa retrocedere la condizione della donna, perché vuole far vedere un uomo, sia dal punto di vista giuridico e anche personale, come un uomo cacciatore. Quindi la donna deve giustificarsi e deve cercare di trovare le motivazioni per il proprio dissenso. Noi non siamo d’accordo su questo cambiamento dal consenso al dissenso”.

