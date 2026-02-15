Ultime News

15 Feb 2026 Spettacolare transumanza vicino al ponte Verdi
15 Feb 2026 Carnevale, piazza Duomo gremita di bambini in maschera e famiglie
15 Feb 2026 Clamorosa traversa di Bonazzoli allo scadere: Cremonese e Genoa pareggiano 0-0
15 Feb 2026 Referendum, le Camere penali in campo: “Sì alla separazione delle carriere”
15 Feb 2026 Si è spenta a 111 anni la donna più anziana di Lombardia: la casalese Lucia Ronda
Snowboard, Moioli e Sommariva argento: Italia da record a Milano-Cortina

MILANO (ITALPRESS) – L’Italia sale ancora sul podio. Nello snowboardcross, Lorenzo Sommariva e Michela Moioli conquistano l’argento nella mixed team, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna con un distacco minimo di 43 centesimi. Bronzo alla Francia. Decisiva la rimonta di Moioli nella seconda parte della gara, dopo un contatto in partenza con l’atleta australiana che le aveva fatto perdere qualche decimo. Con questa medaglia, l’Italia sale a 21 podi in questi Giochi, battendo il record di Lillehammer 1994 e stabilendo il nuovo massimo storico di medaglie olimpiche invernali per gli azzurri.
