Video Pillole
Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 15/2/2026
MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Brignone oro nel gigante, è bis dopo il successo nel SuperG
– Oro storico per Lisa Vittozzi nella 10 km inseguimento di biathlon
– Snowboard, Moioli e Sommariva argento: Italia da record a Milano-Cortina
– Staffetta maschile di fondo, l’Italia torna sul podio dopo 20 anni
– Lucia Dalmasso festeggiata a Cortina
– Per Arianna Errigo applausi a Milano-Cortina e obiettivo Los Angeles
– Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica”
gm/gtr
– Brignone oro nel gigante, è bis dopo il successo nel SuperG
– Oro storico per Lisa Vittozzi nella 10 km inseguimento di biathlon
– Snowboard, Moioli e Sommariva argento: Italia da record a Milano-Cortina
– Staffetta maschile di fondo, l’Italia torna sul podio dopo 20 anni
– Lucia Dalmasso festeggiata a Cortina
– Per Arianna Errigo applausi a Milano-Cortina e obiettivo Los Angeles
– Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica”
gm/gtr
© Riproduzione riservata