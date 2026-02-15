Ultime News

15 Feb 2026 Spettacolare transumanza vicino al ponte Verdi
15 Feb 2026 Carnevale, piazza Duomo gremita di bambini in maschera e famiglie
15 Feb 2026 Clamorosa traversa di Bonazzoli allo scadere: Cremonese e Genoa pareggiano 0-0
15 Feb 2026 Referendum, le Camere penali in campo: “Sì alla separazione delle carriere”
15 Feb 2026 Si è spenta a 111 anni la donna più anziana di Lombardia: la casalese Lucia Ronda
Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 15/2/2026

MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Brignone oro nel gigante, è bis dopo il successo nel SuperG
– Oro storico per Lisa Vittozzi nella 10 km inseguimento di biathlon
– Snowboard, Moioli e Sommariva argento: Italia da record a Milano-Cortina
– Staffetta maschile di fondo, l’Italia torna sul podio dopo 20 anni
– Lucia Dalmasso festeggiata a Cortina
– Per Arianna Errigo applausi a Milano-Cortina e obiettivo Los Angeles
– Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica”
