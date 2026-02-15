Vittozzi “Ci sono stati momenti difficili, ma ho trovato forza di inseguire oro”





CORTINA (ITALPRESS) – “Mi sono goduta gli ultimi metri davanti al mio pubblico. Non ero sicura di farcela, ma i miei allenatori mi sono sempre stati vicino e mi hanno supportato. Ci sono stati momenti difficili, tante volte volevo mollare, però ho trovato dentro di me la forza di continuare e inseguire il mio sogno che era l’oro olimpico. Riuscire a realizzarlo è qualcosa di incredibile”. Queste le parole da Casa Italia a Cortina, di Lisa Vittozzi nella giornata dell’oro olimpico conquistato nell’inseguimento di Anterselva. La 31enne carabiniera di Pieve di Cadore ha incontrato nella località ampezzana Federica Brignone: “È stata una giornata davvero bella per l’Italia, prima della gara ho guardato la sua prima manche e mi sono detta di dover fare qualcosa. Prima l’ho incontrata e le ho detto ‘Per incontrarti

dovevo vincere'”.

