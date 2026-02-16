Ultime News

16 Feb 2026 L'esodo istriano: la proiezione dello spettacolo di Cristicchi - Biroslavo
16 Feb 2026 Il “Trofeo dei Violini” a Cremona sempre più capitale del tennis in carrozzina
16 Feb 2026 Rederendum, AVS : "Inaccettabile vietare il voto ai fuorisede". Ma c'è l'escamotage
16 Feb 2026 Cade da piattaforma aerea a 10 metri d'altezza, muore operaio edile di 55 anni
16 Feb 2026 Passerella crollata a Crotta d'Adda: in campo anche Regione Lombardia
Video Pillole

Al via Ri-VINCita di Genere, formazione e lavoro per il futuro delle donne

ROMA (ITALPRESS) – Nasce con l’obiettivo di migliorare le conoscenze e le competenze delle donne che hanno subito violenza e che desiderano avviare un percorso di riscatto e di ottenimento della propria autonomia, il progetto “Ri-VINCita di Genere” realizzato dalla Fondazione VINCI Italia in collaborazione con l’associazione Lucha y Siesta e Carriere.it.
