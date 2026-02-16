Al via Ri-VINCita di Genere, formazione e lavoro per il futuro delle donne





ROMA (ITALPRESS) – Nasce con l’obiettivo di migliorare le conoscenze e le competenze delle donne che hanno subito violenza e che desiderano avviare un percorso di riscatto e di ottenimento della propria autonomia, il progetto “Ri-VINCita di Genere” realizzato dalla Fondazione VINCI Italia in collaborazione con l’associazione Lucha y Siesta e Carriere.it.

