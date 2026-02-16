Ultime News

16 Feb 2026 Ricambio generazionale in agricoltura: 40mila euro ad azienda cremonese
16 Feb 2026 Primi voti per suor Bianca: toccante cerimonia nel giorno di san Valentino
16 Feb 2026 Contributi per musica live nei locali cremonesi: assegnati 21mila euro, 4 i beneficiari
16 Feb 2026 Cavo Cerca scoperto in via Annona, e i rifiuti? Nessuna griglia, ma rischio calcolato
16 Feb 2026 Cremonese, contro il Genoa a centimetri dal ritorno alla vittoria
All’Università di Palermo ‘M’illumino di meno’, Napoli “Esigenza vitale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo cercato di concentrare la nostra attività nel Centro di Sostenibilità e Transizione ecologica, che agisce da collante tra tutto ciò che facciamo in ateneo in ambito sia didattico che di ricerca. Un aspetto fondamentale è quello della divulgazione, perché le persone devono necessariamente entrare in una logica di risparmio energetico, proiezione verso il futuro e mantenimento di esigenze vitali per il pianeta”. Lo ha sottolineato Enrico Napoli, prorettore vicario dell’Università degli Studi di Palermo, a margine di ‘M’illumino di meno’, seminario promosso nell’ambito della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

