All’Università di Palermo ‘M’illumino di meno’, Napoli “Esigenza vitale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo cercato di concentrare la nostra attività nel Centro di Sostenibilità e Transizione ecologica, che agisce da collante tra tutto ciò che facciamo in ateneo in ambito sia didattico che di ricerca. Un aspetto fondamentale è quello della divulgazione, perché le persone devono necessariamente entrare in una logica di risparmio energetico, proiezione verso il futuro e mantenimento di esigenze vitali per il pianeta”. Lo ha sottolineato Enrico Napoli, prorettore vicario dell’Università degli Studi di Palermo, a margine di ‘M’illumino di meno’, seminario promosso nell’ambito della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

