16 Feb 2026 Cremonese, contro il Genoa a centimetri dal ritorno alla vittoria
16 Feb 2026 Crollato un altro tratto di pista ciclopedonale sulla "VenTo" a Crotta d'Adda
16 Feb 2026 Dopo 17 anni Cattaruzzi lascia la presidenza di Federalberghi (Confcommercio)
16 Feb 2026 Violenze in occasione di Cremonese-Napoli: 50 anni di Daspo per 20 ultras
15 Feb 2026 Olimpia Milano inarrestabile: Cremona viene sconfitta 86-67 al PalaRadi
Video Pillole

Caltanissetta, sequestrati 3 mila articoli di Carnevale non sicuri

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno portato a termine una serie di interventi nelle città di Caltanissetta, Gela e Mussomeli a contrasto della vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, sequestrando circa 3mila articoli di Carnevale non sicuri. Gli interventi, scaturiti da un’attenta analisi dei canali di distribuzione locali in vista delle celebrazioni del carnevale, hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro amministrativo circa 3mila articoli, tra cui maschere, costumi per bambini, parrucche, accessori per il travestimento e cosmetici. La merce, rinvenuta presso esercenti di nazionalità asiatica, scrivono le fiamme gialle in una nota, è risultata priva della Marcatura CE, obbligatoria per certificare la conformità agli standard europei di sicurezza.

(Fonte video: Guardia di Finanza)

