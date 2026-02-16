Ultime News

16 Feb 2026 Cavo Cerca scoperto in via Annona, e i rifiuti? Nessuna griglia, ma rischio calcolato
16 Feb 2026 Cremonese, contro il Genoa a centimetri dal ritorno alla vittoria
16 Feb 2026 Crollato un altro tratto di pista ciclopedonale sulla "VenTo" a Crotta d'Adda
16 Feb 2026 Dopo 17 anni Cattaruzzi lascia la presidenza di Federalberghi (Confcommercio)
16 Feb 2026 Violenze in occasione di Cremonese-Napoli: 50 anni di Daspo per 20 ultras
Video Pillole

Conferenza di Monaco, da Ghribi (ECAM) un appello alla cooperazione

MONACO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Alla Munich Security Conference 2026 il dialogo non è un rituale, ma una responsabilità concreta. In un tempo attraversato da tensioni, conflitti e ridefinizioni degli equilibri globali, Monaco resta uno dei pochi luoghi in cui politica, difesa, economia e società civile si confrontano con realismo e visione”. Ad affermarlo è Kamel Ghribi, Presidente di ECAM – The European Corporate Council on Africa and the Middle East – in occasione della 62esima edizione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Ghribi ha incontrato, tra gli altri, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, con il quale è stata condivisa “una riflessione franca sul ruolo dell’Italia in uno scenario internazionale sempre più complesso: sicurezza europea, relazioni transatlantiche, cooperazione industriale e responsabilità nel Mediterraneo allargato”.
mgg/gsl (fonte video: ECAM)

