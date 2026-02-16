Conferenza di Monaco, da Ghribi (ECAM) un appello alla cooperazione





MONACO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Alla Munich Security Conference 2026 il dialogo non è un rituale, ma una responsabilità concreta. In un tempo attraversato da tensioni, conflitti e ridefinizioni degli equilibri globali, Monaco resta uno dei pochi luoghi in cui politica, difesa, economia e società civile si confrontano con realismo e visione”. Ad affermarlo è Kamel Ghribi, Presidente di ECAM – The European Corporate Council on Africa and the Middle East – in occasione della 62esima edizione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Ghribi ha incontrato, tra gli altri, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, con il quale è stata condivisa “una riflessione franca sul ruolo dell’Italia in uno scenario internazionale sempre più complesso: sicurezza europea, relazioni transatlantiche, cooperazione industriale e responsabilità nel Mediterraneo allargato”.

mgg/gsl (fonte video: ECAM)

