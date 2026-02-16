Coventry in visita a Casa Italia a Cortina “Giochi indimenticabili”





CORTINA (ITALPRESS) – La presidente del Cio, Kirsty Coventry, ha fatto tappa nella Galleria Farsetti, dove è allestita Casa Italia a Cortina. Per l’ex nuotatrice un breve tour della galleria d’arte prima di seguire in tv la finale di Arianna Fontana nello short track. La presidente del Cio ha voluto elogiare la doppia impresa di Federica Brignone, augurandosi che la sua storia sia di ispirazione.

