16 Feb 2026 L'esodo istriano: la proiezione dello spettacolo di Cristicchi - Biloslavo
16 Feb 2026 Il “Trofeo dei Violini” a Cremona sempre più capitale del tennis in carrozzina
16 Feb 2026 Rederendum, AVS : "Inaccettabile vietare il voto ai fuorisede". Ma c'è l'escamotage
16 Feb 2026 Cade da piattaforma aerea a 10 metri d'altezza, muore operaio edile di 55 anni
16 Feb 2026 Passerella crollata a Crotta d'Adda: in campo anche Regione Lombardia
Coventry in visita a Casa Italia a Cortina “Giochi indimenticabili”

CORTINA (ITALPRESS) – La presidente del Cio, Kirsty Coventry, ha fatto tappa nella Galleria Farsetti, dove è allestita Casa Italia a Cortina. Per l’ex nuotatrice un breve tour della galleria d’arte prima di seguire in tv la finale di Arianna Fontana nello short track. La presidente del Cio ha voluto elogiare la doppia impresa di Federica Brignone, augurandosi che la sua storia sia di ispirazione.
