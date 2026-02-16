Video Pillole
Estorsione e turbata libertà degli incanti, 7 arresti nel Crotonese
CROTONE (ITALPRESS) – I militari del comando provinciale dei Carabinieri di Crotone – Reparto Operativo Nucleo Investigativo hanno eseguito l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro, a carico di sette soggetti di Isola Capo Rizzuto (Crotone) con l’accusa di estorsione e turbata libertà degli incanti aggravate dal metodo mafioso.
(Fonte video: Carabinieri)
