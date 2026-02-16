Ultime News

16 Feb 2026 L'esodo istriano: la proiezione dello spettacolo di Cristicchi - Biroslavo
16 Feb 2026 Il “Trofeo dei Violini” a Cremona sempre più capitale del tennis in carrozzina
16 Feb 2026 Rederendum, AVS : "Inaccettabile vietare il voto ai fuorisede". Ma c'è l'escamotage
16 Feb 2026 Cade da piattaforma aerea a 10 metri d'altezza, muore operaio edile di 55 anni
16 Feb 2026 Passerella crollata a Crotta d'Adda: in campo anche Regione Lombardia
Video Pillole

Estorsione e turbata libertà degli incanti, 7 arresti nel Crotonese

CROTONE (ITALPRESS) – I militari del comando provinciale dei Carabinieri di Crotone – Reparto Operativo Nucleo Investigativo hanno eseguito l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro, a carico di sette soggetti di Isola Capo Rizzuto (Crotone) con l’accusa di estorsione e turbata libertà degli incanti aggravate dal metodo mafioso.

(Fonte video: Carabinieri)

