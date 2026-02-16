Ultime News

16 Feb 2026 L'esodo istriano: la proiezione dello spettacolo di Cristicchi - Biroslavo
16 Feb 2026 Il “Trofeo dei Violini” a Cremona sempre più capitale del tennis in carrozzina
16 Feb 2026 Rederendum, AVS : "Inaccettabile vietare il voto ai fuorisede". Ma c'è l'escamotage
16 Feb 2026 Cade da piattaforma aerea a 10 metri d'altezza, muore operaio edile di 55 anni
16 Feb 2026 Passerella crollata a Crotta d'Adda: in campo anche Regione Lombardia
Video Pillole

Focus Salute – Desiderio ed eccitazione dopo il tumore al seno

MILANO (ITALPRESS) – Tumore al seno: in che modo menopausa, intervento chirurgico per rimuovere il tumore e terapie adiuvanti anti ormonali possono colpire il desiderio e l’eccitazione sessuale? Quanto pesano chemioterapia e radioterapia, quando indicate, nel peggiorare il bilancio di salute sul fronte della sessualità? Nel centoventitreesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le diverse modalità con cui il tumore al seno, e le terapie necessarie per curarlo, possono ledere desiderio ed eccitazione, e le strategie ottimali per proteggere questi aspetti cardinali della qualità della vita e dell’intimità di coppia.

