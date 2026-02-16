Ultime News

16 Feb 2026 Cade da un ponteggio mobile a 10 metri d'altezza, muore operaio edile di 55 anni
16 Feb 2026 Passerella crollata a Crotta d'Adda: in campo anche Regione Lombardia
16 Feb 2026 Piccola Biblioteca: riprendono il 21 febbraio le letture condivise
16 Feb 2026 Paralimpiadi invernali, la cremonese Chiara Pedroni ballerà alla cerimonia finale
16 Feb 2026 Fotografia etica: al Museo Diocesano la mostra su Jane Goodall
Video Pillole

Frana Niscemi, Meloni “Non si può forzare la decisione sull’area sicura”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Dove io chiedo di non forzare, perché sarebbe un errore, è nella definizione della fascia di rispetto sul fronte di frana, perché quelle non sono decisioni sul piano politico ma su dati tecnici. Se io forzassi delle decisioni, magari perché voglio dare più velocemente delle risposte certe ai cittadini, e mettessi la loro sicurezza a repentaglio, sarei una pazza”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Niscemi.

sat/azn
(Fonte video: Palazzo Chigi)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...