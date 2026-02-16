Ultime News

16 Feb 2026 Ricambio generazionale in agricoltura: 40mila euro ad azienda cremonese
16 Feb 2026 Primi voti per suor Bianca: toccante cerimonia nel giorno di san Valentino
16 Feb 2026 Contributi per musica live nei locali cremonesi: assegnati 21mila euro, 4 i beneficiari
16 Feb 2026 Cavo Cerca scoperto in via Annona, e i rifiuti? Nessuna griglia, ma rischio calcolato
16 Feb 2026 Cremonese, contro il Genoa a centimetri dal ritorno alla vittoria
Nazionali

Funzionario Mimit aggredito a Termini: altri due arrestati

(Adnkronos) – Altre due persone sono state arrestate dalla polizia per l’aggressione avvenuta la sera del 10 gennaio scorso nei pressi della stazione Termini di Roma ai danni di un 57enne, funzionario del Mimit. Sabato scorso gli agenti della Squadra mobile di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due tunisini di 19 anni. Uno è stato rintracciato a Perugia in collaborazione con gli agenti della Squadra Mobile locale mentre all’altro è stata notificata la misura in carcere a Regina Coeli dove era detenuto per un altro reato. L’accusa nei loro confronti è di tentato omicidio.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...