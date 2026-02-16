Ultime News

16 Feb 2026 Passerella di Crotta, l'assessore Terzi: "Collaborare con la procura per capire le cause"
16 Feb 2026 Les Ballets de Monte Carlo il 22 febbraio al Ponchielli in "Romeo e Giulietta"
16 Feb 2026 34 multe in due mesi con il permesso cambiato a sua insaputa: ricorrerà al Prefetto
16 Feb 2026 Campagna Amica Cremona, i dolci di Carnevale presso il portico del Consorzio Agrario
16 Feb 2026 “Quale Scienza per quale Società?”: nuovo incontro con Gli ex dell'Aselli
Video Pillole

Inter-Juventus, La Russa “Chi oggi fa il censore ha fatto simulazioni enormi”

MILANO (ITALPRESS) – “Anche ieri qualcuno ha parlato di simulazione. Ma se non altro un tocco c’era stato. Poi è caduto, l’arbitro ci è cascato, ha esagerato, quello che volete…ma le vere simulazioni sono quando non c’è neanche un tocco. E qualcuno dei tanti che oggi fanno i censori hanno fatto enormi simulazioni senza neanche un tocco. Si guardino indietro. Faccio il tifoso per un attimo: quando li vedo rosicare godo ancora di più”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un evento a Milano, in merito a quanto accaduto durante Inter-Juventus.

