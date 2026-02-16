Ultime News

16 Feb 2026 Les Ballets de Monte Carlo il 22 febbraio al Ponchielli in "Romeo e Giulietta"
16 Feb 2026 34 multe in due mesi con il permesso cambiato a sua insaputa: ricorrerà al Prefetto
16 Feb 2026 Campagna Amica Cremona, i dolci di Carnevale presso il portico del Consorzio Agrario
16 Feb 2026 “Quale Scienza per quale Società?”: nuovo incontro con Gli ex dell'Aselli
16 Feb 2026 In casa senza luce e gas, raggirata dal rappresentante. "Mi sono fidata e mi vergogno"
Italia e Slovacchia rafforzano l’asse agricolo

ROMA (ITALPRESS) – Un confronto istituzionale all’insegna del rafforzamento della cooperazione europea nel settore agroalimentare ha visto protagonisti, a Roma, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Repubblica Slovacca Richard Takac. Durante l’incontro è stata condivisa la valutazione positiva sullo stato delle relazioni bilaterali tra Italia e Slovacchia, considerate una base solida per intensificare la collaborazione nel comparto agroalimentare. Lollobrigida ha espresso apprezzamento per l’interesse mostrato verso il modello produttivo italiano, evidenziando le potenzialità di una maggiore diffusione delle eccellenze nazionali sul mercato slovacco, anche attraverso le principali reti della grande distribuzione. Ampio spazio è stato dedicato al futuro della Politica Agricola Comune, con l’accento sulla necessità di una governance più chiara e semplificata, fondata su un documento di programmazione specifico e su un quadro normativo più snello. Il confronto ha toccato inoltre il tema della flavescenza dorata della vite: l’Italia ha illustrato le misure avviate, dal gruppo tecnico-scientifico alle linee guida operative, fino a un fondo di sostegno per le imprese colpite. Positivo il giudizio sul recente gruppo di lavoro italo-slovacco.
