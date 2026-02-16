Ultime News

16 Feb 2026 L'esodo istriano: la proiezione dello spettacolo di Cristicchi - Biloslavo
16 Feb 2026 Il “Trofeo dei Violini” a Cremona sempre più capitale del tennis in carrozzina
16 Feb 2026 Rederendum, AVS : "Inaccettabile vietare il voto ai fuorisede". Ma c'è l'escamotage
16 Feb 2026 Cade da piattaforma aerea a 10 metri d'altezza, muore operaio edile di 55 anni
16 Feb 2026 Passerella crollata a Crotta d'Adda: in campo anche Regione Lombardia
L'esodo istriano: la proiezione dello spettacolo di Cristicchi - Biloslavo

Martedì 17 febbraio alle ore 20 in sala Puerari del museo civico (via Ugolani Dati 4) viene riproposto "TORNAR a Piemonte d’ Istria", registrato nel 2014

In occasione del Giorno del ricordo, domani martedì 17 febbraio alle ore 20 presso la sala Puerari del museo civico in via Ugolani Dati 4 si terrà la proiezione dello spettacolo “TORNAR a Piemonte d’ Istria”,  di Simone Cristicchi e Franco Biloslavo, tratto dal libro “L’esodo da Piemonte d’Istria- non se podeva star” di Franco Biloslavo.

Lo spettacolo venne registrato a Piemonte d’Istria il 21 settembre 2014 e  dopo quella sera non è stato più replicato dal vivo, non è mai stato trasmesso da nessuna emittente televisiva, non è presente su piattaforme digitali se non un trailer su youtube

A cura della Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ANVGD di Cremona.

