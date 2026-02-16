In occasione del Giorno del ricordo, domani martedì 17 febbraio alle ore 20 presso la sala Puerari del museo civico in via Ugolani Dati 4 si terrà la proiezione dello spettacolo “TORNAR a Piemonte d’ Istria”, di Simone Cristicchi e Franco Biloslavo, tratto dal libro “L’esodo da Piemonte d’Istria- non se podeva star” di Franco Biloslavo.

Lo spettacolo venne registrato a Piemonte d’Istria il 21 settembre 2014 e dopo quella sera non è stato più replicato dal vivo, non è mai stato trasmesso da nessuna emittente televisiva, non è presente su piattaforme digitali se non un trailer su youtube

A cura della Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ANVGD di Cremona.

