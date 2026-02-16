Ultime News

16 Feb 2026 Lotta salvezza, è bagarre: il Lecce aggancia Cremo e Genoa
16 Feb 2026 Passerella di Crotta, l'assessore Terzi: "Collaborare con la procura per capire le cause"
16 Feb 2026 Les Ballets de Monte Carlo il 22 febbraio al Ponchielli in "Romeo e Giulietta"
16 Feb 2026 34 multe in due mesi con il permesso cambiato a sua insaputa: ricorrerà al Prefetto
16 Feb 2026 Campagna Amica Cremona, i dolci di Carnevale presso il portico del Consorzio Agrario
Malagò “A Milano-Cortina stiamo vivendo una favola”

MILANO (ITALPRESS) – “Se mi aspettavo 23 medaglie in questo momento? Mi aspettavo di superare la doppia cifra con il 2 davanti, poi ovviamente tutto questo è meraviglioso, stiamo vivendo una favola, siamo molto felici, complimenti a tutti”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò. “Un podio ideale di queste
medaglie azzurre? Ognuno ha una storia che merita tanto rispetto, certo che quello che ha fatto Federica Brignone, forse per la popolarità dell’alpino, merita una riflessione però non mi sento di fare classifiche, semplicemente una considerazione perchè fino a poco prima non si sapeva neppure se poteva gareggiare”.
